Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara'daki baba evinde yas /Haber eklendi

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın şehadet haberi, Ankara'daki ailesinin evine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Mamak ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Dolapci'nın yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Dolapci'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.