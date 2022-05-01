ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MÜMİN ÇARKCI TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MÜMİN ÇARKCI TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede acılı anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna bakarak, "Oğlum madem gelecektin bayramı neden bekledin, erken gelseydin" diyerek göz yaşı döktü. Kılınan namazın ardından Çarkcı'nın cenazesi Düzköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title