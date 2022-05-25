ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CANKAYA İÇİN İZMİR'DEKİ EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI - Haberler

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) cenazesi, ailesinin İzmir'deki yaşadığı evin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine götürüldü.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın naaşı, ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından cenaze, helallik alınmak üzere şehidin ailesinin yaşadığı Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesini evin önünde mahalle sakinleri ve yakınları alkışlarla karşıladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasını ardında şehidin annesi Nazire Cankaya'nın (47) tabuta sarılarak ağlaması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehidi babası Niyazi Cankaya (48), kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ve nişanlısı Esra Doğru da gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Cankaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Yeniköy Köyü'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel