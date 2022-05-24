Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi ailesine verildi - Haberler

Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi ailesine verildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine verildi.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine verildi.
Askeri erkan ve yetkililer doktor ve psikolog eşliğinde şehidin Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevine şehadet haberini ulaştırdı.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirmişti.
AA / Burak Milli - Güncel