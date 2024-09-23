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Edirne'de Şehit Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve Öğretmen Adnan Tunca Anıldı

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Şehit piyade komando üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca, Edirne'de düzenlenen programlarla anıldı. Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin'in katıldığı anma etkinliklerinde, şehitler için dualar edildi, kabirlerine çiçek bırakıldı. Programa çok sayıda kurum müdürü, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve şehitlerin aileleri katıldı.

Şehit piyade komando üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca Edirne'de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Yıldırım ve Tunca'nın 30. ölüm yıldönümleri dolayısıyla yapılan anma programlarına katıldı.

Programlarda, şehitler için dua edildi kabirlere çiçek bırakıldı.

Anma programlarına kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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