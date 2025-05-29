Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı Tarsus'ta konferans salonuna verildi

Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı Tarsus'ta konferans salonuna verildi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı Tarsus Üniversitesi'ndeki konferans salonunda yaşatılacak.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı Tarsus Üniversitesi'ndeki konferans salonunda yaşatılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonuna senato kararıyla PKK'lı teröristlerce 2017'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin adı verildi.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, törende, Köreke'nin milletin ortak hafızasında bir kahraman olarak yerini aldığını belirterek, "Onun adını salonumuzda yaşatmak sadece bir anma değil, bir vefa ve minnet borcunun ifadesidir. Vatanımızı ebediyen yaşatan kahramanlarımızın isimleri bu üniversitede sonsuza kadar kalplerimizde baki olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, şehidin annesi Aydanur ile babası Hüseyin Köreke, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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