Şehit Üsteğmen Mercan, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı / Ek görüntü

Güncelleme:
AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın (27) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne getirildi. Şehit Mercan için Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, şehidin anne ve babası Ayşe ile İbrahim Mercan, eşi Esra Mercan, kardeşleri ve çok kişi katıldı.

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Esra Mercan, 1 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehidin annesi Ayşe Mercan da uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi ile annesi, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi askerlerin omzunda top aracına kadar taşındı. Şehit Mercan'ın naaşı Vişnelik Mahallesi'ndeki Eskişehir Hava Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

