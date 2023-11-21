ŞEHİT ÜSTEĞMEN ABDULLAH KÖSE, EVİNİN KARŞISINA DEFNEDİLDİ
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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)EVİNİN KARŞISINA DEFNEDİLDİŞehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Keçiören ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse, son yolculuğuna uğurlandı (2)
EVİNİN KARŞISINA DEFNEDİLDİ
Şehit Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Keçiören ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi, ailesinin isteği üzerine evinin karşısındaki Bağlum Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel