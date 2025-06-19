Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Anısına Kütüphane Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanarak hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da 'Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Kütüphanesi' açıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen açılış töreninde, şehidin hatırasının nesiller boyu yaşatılacağı vurgulandı. Açılışa, şehidin ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına oluşturulan kütüphane Erzurum'da düzenlenen törenle açıldı.

Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Mehmet Akif Ortaokulu'nda Unutulmayan Kahramanlar" sloganıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında söz konusu okulda şehit Akıncı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla "Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Kütüphanesi" açıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, açılışta yaptığı konuşmada, yüreklere dokunan bir hatıranın açılışını yaptıklarını söyledi.

Şehidin adının nesiller boyu yaşatılacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Burada sadece kitaplarla dolu bir odayı değil yüreklere dokunan bir hatırayı açıyoruz. Şehidimizin adı bu kütüphanede nesiller boyunca yaşayacak. Gençlerimizi burada sadece bilgi edinmeyecek, aynı zamanda vatan uğruna can veren bir kahramanın aziz hatırasıyla karşılaşacak. Bizler, şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onların isimlerini yaşatarak aziz hatıralarına sahip çıkıp vefa gösterebiliriz."

Açılışa, şehidin annesi Hacer, babası Halil İbrahim Akıncı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız ve kurum yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Hasan Kotan - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı

EuroLeague'de tarihi değişiklik resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.