Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın memleketinde anıldı

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017 tarihindeki helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 asker şehadetlerinin 6. yıl dönümünde Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde anıldı.

Aydoğan ve şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, "Şehadetinin 6. yılında Tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberinde şehadete yürüdüğü 12 askerimizin ruhları şad olsun, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimiz Aydın'ın memleketi Başçiftlik'te bir cadde ve belediye konuk evine ismini vererek isminin yaşatılmasını ve unutulmamasını sağladık. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.