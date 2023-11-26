Şehit Teğmen Öztürkmen mezarı başında anıldı
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.
İlçeye bağlı Dashüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.
Teğmen Öztürkmen'in mezarını ziyaret eden Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan mezara karanfil bıraktı.
Kaymakam Uğurlu, şehidin babası Derde Öztürkmen'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Güncel