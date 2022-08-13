Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt'te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı. Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu Piyade Siirt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.