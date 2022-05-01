Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Güncel
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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana'da son yoluculuğuna uğurlanıyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlanıyor

ADANA - Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana'da son yoluculuğuna uğurlanıyor.

Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen "Eren Abluka-5 operasyonunda şehit düşen Akdeniz için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi Hamzalı Camii'nde tören düzenlendi. "Törene Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katılıyor. Törenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Jandarma, Akdeniz, Adana, Şehit, Güncel, Haberler

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