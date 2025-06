Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2025, deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı.

Sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasıyla tatbikatın deniz safhası başladı.

Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetine geçildi.

Senaryo kapsamında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı icra edildi.

Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerinin tespiti için bölgede keşif uçuşu yaptı.

Kazazedelerin bir kısmının tespit edilmesi üzerine helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost'a sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve TCSG Dost'a nakledildi.

Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma uçağı tarafından bin fit yükseklikten kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bırakıldı ve uçak 5 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye bıraktı.

Arama kurtarma timi, paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla kurtarıldı.

Denizdeki diğer kazazedeler de TCSG Dost, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma personelince kurtarılarak hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botları tarafından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı.

Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi.

Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Dost tarafından söndürüldü.

Selamlama geçişi

Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, Gazimağusa açıklarında ticari gemiyle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik faaliyet icra edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.

"Katkıda bulunan tüm personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum"

Tatbikatın tamamlanmasının ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, icra edilen bu tatbikat arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyum ile iş birliğini artırmak ve arama kurtarma faaliyetlerindeki reaksiyon sürelerini minimuma indirmek bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Yardıma ihtiyacı olanlara en kısa sürede ulaşmak açısından son derece önemli olduğunu belirten Sağlam, tatbikatın, görev ve sorumlulukları kritik bir noktada yer alan arama-kurtarma teşkilatlarının gündelik hayatta meydana gelebilecek senaryolara karşı daima hazırlıklı olması ve personelini bu amaç doğrultusunda özenle yetiştirmesi bakımından gerekli olduğunu vurguladı.

Tatbikatın, insan hayatını her şeyin üstünde tutan bir anlayışın, yüksek görev ve sorumluluk bilincinin sahadaki yansıması olduğunu belirten Sağlam, dünyanın en stratejik deniz yollarından biri haline gelen Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti ve arama kurtarma teşkilatının gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Tatbikata katılan unsurların yüksek seviyede koordinasyon, teknik yeterlilik ve görev bilinci gösterdiğini ifade eden Sağlam, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin, Jandarma Genel Komutanlığının, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın unsur ve personelini yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sağlam, stratejik konumu, küresel deniz ulaşımı, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem zenginliğiyle üç tarafı çevreleyen denizlerde huzur ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma faaliyetlerindeki etkin rolünün çağın gereklerine uygun olduğunu söyledi.

Ekiplerin, yüzer ve uçar unsurları, profesyonel yetişmiş personeli ile her türlü hava, deniz koşullarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Sağlam, Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın dünyada bu yetkinliğe sahip sayılı unsurlar olduğunu belirtti.

Bu durumun kendilerini çok gururlandırdığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Arama Kurtarma Teşkilatlarımızın sahip oldukları gücü, potansiyeli ve kabiliyeti sergiledikleri Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın başarılı ile icra edilmesine katkıda bulunan tüm personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Arama kurtarma teşkilatlarımızın ihtiyaç duyulan her an, her olayda hayat kurtarmak adına hazır olduklarını gururla belirtmek istiyorum. Tatbikata katılan yabancı ülke temsilcileri, başta Azerbaycan ve Cibuti olmak üzere katılımlarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı aynı zamanda bir kolluk birimi.

Mavi Vatan'daki güvenlik ve asayişle ilgili son derece önemli görevler icra etmektedir. Bugün sadece arama kurtarma boyutunu tatbikat olarak sizlere gösterme fırsatını bulduk. Ama göç ve göçmen kaçakçılığından tutun da asayişe mugayir tüm olaylarda artık denizlerde, mavi vatanda sahil güvenliğinin gözünü bütün dünya görmektedir ve bundan sonra da görmeye devam edecektir."

"Karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilmiştir"

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ise tatbikata adını veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Kendir, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla gerçekleşen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 arama kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Tatbikatın, Doğu Akdeniz, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda yapıldığı belirten Kendir, "Denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerinde müdahale etme süresini minimuma indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile birlikte karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilmiştir." diye konuştu.

Tatbikat kapsamında uygulanan senaryoların başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Kendir, şunları kaydetti:

"Tatbikatın 24 ve 25 Haziran'da icra edilen fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyeti'nden,1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise, 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi iştirak etmiştir. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 arama kurtarma tatbikatında, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonu pekiştirilerek askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının birlikte çalışabilirliği ile arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir."

-"Performansını daha da geliştirmektedir"

Koramiral Kendir, tatbikat ile sorumluluk sahasında, her türlü deniz ve hava koşulunda, 24 saat süre ile gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve KKTC tarafından karşılıklı iş birliği içerisinde, başarıyla edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğini belirtti.

Denizde ve karada, zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon göstererek onlara ulaşmanın, hayati bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kendir, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde 'önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar neticesinde arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev icra eden arama kurtarma unsurlarımızın bugün gerçekleştirdiği bu tatbikat, çevre denizlerimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında üstlendiğimiz sorumluluğun ve etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir.

İnsan hayatını riske edebilecek olası tehlike durumlarında, hazırlıklı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebilmesi maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya var gücüyle devam edecektir."