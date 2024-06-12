Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2024, deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı.

Tatbikat öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen böylesine faaliyetlerle neler yapılabileceğini izlemenin kendilerine güç kattığını belirten Tatar, tatbikata destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerine ve diğer kurumlara teşekkür etti.

KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde önemli imkan ve kabiliyetlere ulaşabildiğini vurgulayan Tatar, "Sadece denizde değil, aynı zamanda hava sahasında, helikopterlerle ve tabii ki gerektiğinde insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve uçaklarla da bütün bu faaliyetlerimizi güçlendirebilmemizin mutluğu içerisindeyim." dedi.

Tatbikatın deniz safhası başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarının ardından, sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasıyla tatbikatın deniz safhası başladı.

Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetine geçildi.

Senaryo kapsamında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı icra edildi.

Gemilerden gelen tahlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerinin tespiti için bölgede keşif uçuşu yaptı.

Kazazedelerin bir kısmının tespit edilmesi üzerine helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Güven'e sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Güven'e ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve TCSG Güven'e nakledildi.

Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma uçağı tarafından 1000 fit yükseklikten kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bırakıldı ve uçak 5 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye bıraktı.

Arama kurtarma timi, paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla kurtarıldı.

Denizdeki diğer kazazedeler de TCSG Güven, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma personelince kurtarılarak hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botları tarafından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı.

Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi.

Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Güven ve Söndüren-10 römorkörü tarafından söndürüldü.

Selamlama geçişi

Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, Gazimağusa açıklarında ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik faaliyet icra edildi.

Sızan akaryakıtın çevre kirliliğine etkilerini minimuma indirmek adına akaryakıt tankeri etrafında bariyer kuruldu.

Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.

"Türkiye, haklarını savunmaya devam edecek"

Tatbikatın tamamlanmasının ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, faaliyetin deniz güvenliği alanında önemli bir adım olduğunu söyledi.

İki ülke ortaklığındaki arama kurtarma operasyonlarında koordinasyonun ve birlikte çalışma yeteneklerinin geliştirilmesinin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirten Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesine kritik bir coğrafyada, güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak sadece bölge ülkeleri için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemlidir. Sürdürülebilir ve barışçıl bir gelecek inşa etmek amacıyla işbirliği yaparak çatışmaları azaltma çabalarımıza bütün uluslararası toplumdan destek beklemekteyiz. Çünkü şüphesiz Türkiye, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Türk arama kurtarma bölgesinin önemi ve Türkiye'nin bu bölgedeki haklarının vazgeçilmez olduğu konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur."

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ise tatbikata adını veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını bildiren Kendir, "Tatbikatın 11 ve 12 Haziran'da icra edilen fiili kısmına Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 İHA, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, 1 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 1 arama kurtarma timi iştirak etmiştir" dedi.

Tümamiral Kendir, tatbikatın arama kurtarma teşkilatlarının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlamasının yanı sıra askeri ve sivil arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının koordineli çalışabilmesi, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denenmesine olanak sağladığını anlattı.

"Arama kurtarma teşkilatımız performansını daha da geliştirmektedir"

Düzenlenen tatbikatla her türlü deniz ve hava şartlarında 24 saat süreyle gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ile KKTC tarafından karşılıklı işbirliği içerisinde başarıyla icra edilebileceğinin ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğine dikkati çeken Kendir, şunları söyledi:

"Denizde ve karada zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterip insanlara ulaşmak, hayati bir zorunluluktur. Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde 'önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar vesilesiyle arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir."

Tümamiral Kendir, Türkiye Cumhuriyeti'nin, insan hayatını riske edebilecek her türlü duruma karşı hazırlıklı şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebilmesi maksadıyla KKTC'yi desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini artırmaya tüm gayretiyle devam edeceğini vurguladı.

Tatbikatın deniz safhasını Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Azerbaycan'dan 3, Bangladeş ve Moritanya'dan birer yabancı gözlemci de izledi.