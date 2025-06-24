Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen brifing ile başladı. Brifingde konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini belirtti.

Tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye, Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından "anı objesi" takdim edildi.

Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sulardaki tatbikatın kara safhası, 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi.

Senaryo kapsamında yapılan kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin uçağın tehlike sinyalini almasının ardından durum, Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

Merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmalarına destek istenmesi üzerine Türkiye'den de bölgeye arama kurtarma timi, 2 arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ile İHA gönderildi.

Kurtarma safhası

Düşen uçağın yerinin uçak ve helikopterlerce tespitinin ardından arama safhası tamamlanarak kurtarma safhasına geçildi.

Bu kapsamda arama kurtarma eğitimi alan personel, helikopterlerle bölgeye sevk edildi.

Jandarma unsurları "hızlı iniş" adı verilen yöntemle halat kullanarak ulaştıkları kazazedelere ilk müdahaleleri yaptı. Durumu ağır yaralılar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı helikopterleri ile bölgeden tahliye edildi.

Bölgenin çevre emniyetinin de alındığı arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri de uçaktaki yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de ambulanslarla yaralıları hastaneye tahliye etti.

Dron tarafından yapılan alan tarama sırasında ise uçurum kenarı ile ormanlık alanda tespit edilip kurtarılan 2 yaralı, ekiplerce ambulans ve helikopterle hastaneye götürüldü.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 42 milli gözlemci takip etti.

Kara ve deniz olmak üzere iki safha ve üç senaryo halinde yapılan tatbikata, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşları görev alıyor, 3 Azerbaycan, 2 Cibuti, 1 Gambiya

ve 2 Barış Gücü Temsilcisi gözlemci olarak katılıyor.

"Bu hazırlıkları her zaman sürdürmekte ve kendilerini geliştirmekteler"

Tatbikatın kara safhasının ardından konuşan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına, itfaiyeye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür etti.

Tatar, bölgenin kritik bir bölge olduğunu ve İsrail-Gazze savaşı, şimdi ise İsrail-İran gerilimi ve her türlü risklerin olduğu bir bölgede her zaman hazırlıklı olmak durumunda olduklarını ifade etti.

Her türlü afet ve başka türlü olaylara karşı yıllardır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin burada bulunan Kıbrıs-Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın destek verdiğini söyleyen Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, orman yangınlarında Orman Dairesi personeli, itfaiye çeşitli kurum ve kuruluşlarının koordinasyon içerisinde kendilerini geliştirmekte olduklarını belirtti.

Kullanılan cihazların durumuna ilişkin de bilgi aldığını söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

"Farklı aletlerin, farklı teknolojik, her türlü cihazın da alınmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kendi kurum ve kuruluşlarıyla elbette ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle ve onun kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Kıbrıs-Türk Barış Komutanlığı'nın da desteğiyle burada geçmişe göre çok daha hazırlıklı, çok daha donanımlı ve tabi ki eğitilmiş askerlerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, itfaiyecilerimiz her türlüsüyle eğitilmiş insanlarımız, her türlü olaya karşı insanlarımızı korumak, kurtarmak ve her türlü afete karşı hazırlıklı olma noktasında sürekli olarak kurum ve kuruluşlar bu konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde devletimizin hem itibarı hem halkımızın devletimize güven duyması bakımından bu hazırlıkları her zaman sürdürmekte ve kendilerini geliştirmekteler."

Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de tatbikatın başarılı olduğunu, babasının adı ve hatıralarının bu şekilde yaşatılmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.