KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı tamamlandı

KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı.

Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sulardaki tatbikatın kara safhası, 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda basın brifingi yapıldı.

Tümgeneral Aytaç, arama kurtarma faaliyetlerini "zamana karşı bir yarış" olarak niteleyerek, bu faaliyetin profesyonelce yetişmiş personele, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyonla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

KKTC'nin egemenliğini ilan ettiği toprakları ve 12 mil kara suları ve hava sahasının arama kurtarma bölgesi olarak tanımlandığını kaydeden Tümgeneral Aytaç, 2002'den bu yana toplam 114 arama kurtarma görevinin icra edildiğini bildirdi.

Tatbikatın amacı

Bu sene tatbikatın 20'ncisinin gerçekleştirileceğini belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"Tatbikatın maksadı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı arama kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda, Uluslararası Denizcilik Örgütüne bildirilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili yetkimizi vurgulamak, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini denemektir."

"KKTC, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır"

Tatbikatın kara ve deniz olmak üzere iki safha ve üç senaryo halinde yapılacağını, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arama kurtarma teşkilatlarından toplam 1675 personelin katılacağını aktaran Aytaç, "Arama kurtarma harekatı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan, zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Tümgeneral Osman Aytaç ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

Tatbikatın kara safhası

Basın brifinginin ardından, tatbikatın kara safhasına geçildi. Senaryo gereği, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın iniş için alçalmaya başladıktan sonra tehlike sinyali vermesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırıldı.

Uçağın acil durum sinyalinin Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince alınmasıyla, radardan arama yapılması istendi ancak uçakla ilgili herhangi bulguya rastlanmadı.

Daha sonra uçağın 101 Evler bölgesine zorunlu iniş yaptığının tespiti üzerine, arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. Kaza bölgesine arama kurtarma helikopterleri ve arama kurtarma birlikleri sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istenmesiyle de Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir insansız hava aracı (İHA), Sahil Güvenlik Komutanlığından ise bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve arama kurtarma timi görevlendirildi.

Düşen uçağın yerinin tespitinin ardından, Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), iki helikopterle bölgeye indirildi.

AKİP tarafından keşif yapılarak tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve yaralılar helikopterle tahliye edildi.

Bölgenin çevre emniyetinin de alındığı arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri de uçaktaki yangına müdahale etti ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu sırada alana intikal eden ambulanslarca, uçaktaki yolcuların hastaneye tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Alan araması devam ederken, uçağın çevresinde, Arama Kurtarma Köpek Timi ve dron tarafından birer kazazedenin tespiti daha yapıldı. Kazazedeler, helikopterle tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkür

Tatbikatın sona ermesinin ardından, helikopterler tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikta ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tatbikatın, arama kurtarma faaliyetleri alanında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili ekiplerinin ne kadar etkin olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Tatar, tatbikatta görev icra eden komutanlıklar, personel ve kurumlara teşekkür etti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde nelerin yapılabileceğini gördük"

Tatbikata adını veren Caner Gönyeli'yi rahmetle anan KKTC Cumnhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC Devleti'nin kendi egemenlik alanıyla Doğu Akdeniz'de, hem denizde kıta sahanlığımızda hem hava sahasında hem de karada Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde nelerin yapılabileceğini burada gördük. Ben, bir kez daha buraya yapılan yatırımlarla çok daha etkin bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini gördüm."

Tatbikatın kara safhasına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu katıldı. Tatbikatı, Azerbaycan'dan 3, Bangladeş ve Moritanya'dan birer yabancı gözlemci de izledi.