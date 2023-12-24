ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER YILMAZ, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)