Şehit Sözleşmeli Er Uzun'un cenazesi Amasya'ya getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Sözleşmeli Er Uzun'un cenazesi Amasya'ya getirildi

AA - Hülya Turan - Güncel
 - Güncelleme:

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilmesinin ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilmesinin ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı.

Şehit Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Şehidin cenazesini, havalimanında şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül ile diğer ilgililer ve vatandaşlar karşıladı.

Daha sonra kara yoluyla Çarşamba'ya gönderilen şehidin naaşı, 1 Mayıs Pazar günü Kabaceviz Mahallesi'nde ikindi vakti yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

AA / Hülya Turan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title