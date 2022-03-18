Şehit Sinan Aktay'ın adı eğitim gördüğü okulda yaşatılacak

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın ismi eğitim gördüğü okula verildi.

Kuzören Şehit Sinan Aktay Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Yunak Kaymakamı Murat Karahan, okulun bundan sonra şehit ismiyle anılacağını söyledi.

Şehidin isminin bu şekilde gelecek nesillere aktarıldığını anlatan Karahan, "Emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimiz bizlere emanet. Şehitlerimizin anısını yaşatmak gurur verici. Temenni ediyorum ki bundan sonra adına yakışır şekilde bu okuldan nice vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan öğrencileri mezun etmek, yetiştirmek nasip olur." diye konuştu.

Şehit babası Salih Aktay ise oğullarının isminin okula verilmesine çok sevindiklerini kaydetti.