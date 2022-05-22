Şehit Sezer Yüksel Parkı hizmete açıldı - Haberler

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bulunan Şehit Sezer Yüksel Parkı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenerek, hizmete açıldı.

Şehit Sezer Yüksel Parkı açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Başkan Usta, parkın açılışını çocuklar ile birlikte gerçekleştirdi. Bin 156 metrekarelik alanlık parka 470 metrekare yeşil alan, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 4 adet piknik masası, mini basketbol ve futbol sahası ile fitness aletleri yapıldı.

"PARKI ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Parkı, çocuklara armağan ettiğini söyleyen Usta, "Gençlerimiz ve onların anneleri, çocuklara özel, çocuklarla birlikte ailelerin vakit geçirebileceği bir mekan haline dönüşmesini talep etmişlerdi. Tabi pandemi vesilesiyle bu tür çalışmaları askıya almıştık. İnşallah bu da bizim bu sıkıntılı süreçten kurtuluşumuzun sonu olur. Ben sizlere bu zamana kadar göstermiş olduğunuz sabır, destek, duadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buranın da tekrardan hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şehit Sezer Yüksel Parkı olarak yaşatılması noktasında da emek sarf eden herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu parkı çocuklarımıza armağan ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel