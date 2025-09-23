Şehit Şeyda Yılmaz memleketi Sivas'ta mezarı başında anıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) memleketi Sivas'ta kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına şehidin annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve meslektaşları katıldı.

Yılmaz'ın kabri başında dua edildi, bazı yakınları ise şehidin mezarına sevdiği çikolatalardan bıraktı.

Olayın geçmişi

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19), 22 Eylül 2024'te polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi Pınar Geçti (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.