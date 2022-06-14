Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi - Haberler

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Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi

Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, tarih öğretmeni Cengiz Yılmaz, mezunlara seslendi.

Okul müdürü Turan Tanrıseven, 11 öğrencinin mezun verildiği okulu birincilikle bitiren 12-A sınıfından Nesrin Boğa'ya plaket ve diplomasını takdim etti.

Öğrencilere diplomalarının verilmesiyle tören sona erdi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

İmam Hatip Liseleri Cengiz Yılmaz Beypazarı Güncel Haberler

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