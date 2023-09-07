Şehit Seçkin Çil'in ailesi, Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan astsubay Seçkin Çil'in ailesi, çocuklarının adına çeşme yaptırmak amacıyla Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit olan astsubay Seçkin Çil'in ailesi, çocuklarının adına çeşme yaptırmak amacıyla Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Çil, ziyarette, oğlunun adının yaşatılması için Karaşar ya da Saray mahallelerinde bir çeşme yaptırmak istediklerini belirtti.

Kaplan da her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelerek, dertlerini dinlediğini kaydetti. Bugün de Seçkin Çil'in ailesiyle buluştuklarını aktaran Kaplan, şehit ailelerini, vatan için canlarını feda eden şehitlerin emaneti olarak gördüklerini ifade etti.

Ziyarette Seçkin Çil'in kızları Aybüke ve Duru Çil ile belediye başkan yardımcısı Metin Biçen ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz de bulundu.??????????????