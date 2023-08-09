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ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ da şehit oldu. Sözleşmeli Er Üçdağ ile birlikte saldırıda şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 1 askerin tedavisi ise hastanede sürdürülüyor.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ da şehit oldu. Sözleşmeli Er Üçdağ ile birlikte saldırıda şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 1 askerin tedavisi ise hastanede sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak Güncel Haberler

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