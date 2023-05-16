Şehit savcı Kiraz'a ilişkin olumsuz paylaşım yapan sanığa 1 yıl 3 ay hapis

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan sanık Eda Ezgi Yıldız'a 1 yıl 3 ay hapis veren mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine hükmetti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldız, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını öne sürerek, bütün terör örgütlerinin eylemlerini lanetlediğini söyledi.

Dava konusu tweet görsellerinin sonradan oluşturulduğunu iddia eden Yıldız, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran'ın sosyal medya danışmanlığını yaptığını, böyle bir paylaşımda bulunsa Cankurtaran'ın kendisini uyaracağını belirtti.

Akrabalarından kimsenin daha önce karakola yolunun düşmediğini belirten sanık, "Ben atadan, dededen Atatürkçü bir ailede büyüdüm. Oluşturulan görsellerin içeriklerine asla katılmayan, taban tabana zıt düşüncedeyim. Ben bu görsellerin daha sonradan oluşturulduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle paylaşımları yapmadığıma eminim. Pişmanım, üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Peki neden birisi böyle bir görsel oluştursun?" sorusu üzerine sanık Yıldız, "Ben bundan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışıyordum belki muhalif bir belediyede çalışmam dolayısıyla yapılmış olabilir." yanıtını verdi.

Sanık avukatı Mustafa Karakaş ise müvekkilinin beraatını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yıldız'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Yıldız, hiçbir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, sosyal medya hesabından 31 Mart 2015'de Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü paylaştığı aktarılmıştı.

Sanığın farklı zamanlarda DHKP-C silahlı terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde paylaşımlarda bulunduğuna yer verilen iddianamede, bu nedenle Yıldız'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İBB de iştirak şirketi personeli Yıldız'ın iş akdinin 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedildiğini açıklamıştı.