Şehit polisler için Kocaeli'de mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kocaeli'de şehit polisler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kocaeli'de şehit polisler için mevlit okutuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Fevziye Camisi'nde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Caminin din görevlileri Halit Es, Faruk Çoban ve Hikmet Akça tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak ilahiler seslendirildi, şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi.

Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.