Şehit polisin sözleri uyuşturucuyla mücadele projesinin sloganı oldu

Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık" projesi başlatıldı.

Kentte 1 Temmuz 2024 yılında uyuşturucu etkisi altındaki bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan tarafından söylenen "Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin" ifadeleri Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce proje olarak hazırlandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreni öncesinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Süleyman Kaytaz tarafından projenin sunumu gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin üç aşamada gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk aşamanın önleyici kısım olduğunu ifade eden Dallı, ikincisinin uyuşturucuya bulaşan kişilerin tedavi edilmesi, üçüncü kısmın ise uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik verilen mücadele olduğunu belirtti.

Yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin bu konuya katkı sunması gerektiğini anlatan Dallı, "Başta aileler, okullar, öğretmenler ve diğer ilgili kurumlar, paydaşlar, bu meselenin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle doğrudan ilgili olduğunu bilerek hareket etmelidir." dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede en önemli unsurlardan birinin "ihbar" olduğuna dikkati çeken Dallı, şöyle konuştu:

"NARVAS projemiz var ve vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanabilirler. İnsanlar bazen çekiniyor. Ben her zaman söylüyorum, 'Gel, bana söyle kardeşim. İhbarcı sen olma, ben olurum. Bir şey gördüysen, duyduysan veya şahit olduysan bana bildir, gerisine karışma.' Müdür Bey, jandarma komutanımız ve diğer arkadaşlarımız da aynı düşüncededir. Maalesef hem Kastamonu'da hem de genel olarak ihbar mekanizmasını arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik. Bu nedenle tüm hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadelede ihbar çok önemli. İhbar mekanizmasını çalıştırmak devletimize büyük destek verebilir."

Projede şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın "damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin" ifadelerini kullandığını belirten Dallı, "İşi vurucu bir şekilde özetleyen bir cümleyi kurmuş kendisi. Onun gibi bu mücadeleyi verirken kaybettiğimiz, şehadet şerbeti içmiş ve yaralanan kardeşlerimizi şükranla, minnetle anmak istiyorum." diye konuştu.

Ortaya konulan mücadelede ailelerin kendilerine vereceği desteğin önemine de işaret eden Dallı, "Çocuğundaki en küçük değişikliği ilk fark edecek başta annedir, sonra babadır, ardından diğer aile fertleridir. Daha sonra ise öğretmenlerdir. Ne kadar erken fark edilip önlem alınırsa bu işte hepimiz kazançlı oluruz." dedi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ise Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık projesinin önemine değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Taş, paydaş kurumlarla birlikte gençliğin zehirlenmemesi ve geleceğini karartmaması için el birliğiyle bir yola çıktıklarını dile getirdi.

Kötülüğün zehrin gençlere büyük tahribatlar bıraktığını anlatan Taş, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunu olmadan önce önlemek, gençlerimizin enerjisini, güzelliğini ve masumiyetini korumak, hem yasal olarak görevimiz hem de manevi olarak devletin kademelerinde görev yapan bizler için büyük bir sorumluluktur. Biz de bunu hakkıyla yerine getirme çabası içerisindeyiz. Kastamonu bu anlamda masumiyetini koruyan, 81 il içerisinde ortalamanın üzerinde iyiliğe sahip bir ildir. Buna rağmen bir kişi bile bu işe bulaşsa,bizim omzumuzda yüktür, vebali bizdedir. Biz bunun mücadelesiyle uğraşıyoruz. Bırakın ilimizde olmasını ilimizden geçmesine dahi jandarmamızla birlikte yaptığımız çalışmalara izin vermiyoruz. Analiz çalışmaları yapıyoruz. Bu işe bulaşan kim olursa olsun, kolluk kuvvetleri olarak gereğini layıkıyla yapıyoruz."

Taş, kent genelinde uyuşturucuyla mücadelenin çok sıkı bir şekilde yapıldığını da vurgulayarak, "Özelikle bu projemizde umduğumuz fayda, zaten az olan eksilerde olan kötülükle ilgili algının kırılması. Çünkü mücadelesini çok sıkı bir şekilde yerine getiriyoruz. Çok varmış gibi algılanması, kötülere pazar açmak adına, bu işin burada olduğunu duymaları adına olumsuz etkileyebiliyor. Bu algı olmasın, gençlerimiz böyle bir şeye heves etmesin, böyle bir konunun yaygınlığını düşünüp sonuçlarını merak etmesin diye çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık" ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Hayata Renk Verelim" 2025-2026 Yerel Sosyal Sorumluluk Projelerinin imzaları atıldı.

Programa Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, projeye maddi destek sağlayan Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. CEO'su Akgün Okay ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.