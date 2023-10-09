ŞEHİT POLİSİN CENAZE TÖRENİNDE KONUŞAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Arkadaşımızı şehit eden şüpheli, olay yerinde kullanmış olduğu tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. İhbara konu olan olayla ilgili devam eden çalışmalarımızda, 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmış ve olayda kullandıkları tabanca ele geçirilmiştir dedi.

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki saldırgan Muhammet Berke Çorak'ın saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tören düzenlendi. 14.00'te başlayan törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit polis memurunun ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Saygı duruşu ile başlayan tören şehidin özgeçmişinin okunması ve dua okunması ile devam etti. Şehidin ailesi tören sonunda Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehit polis memurunun naaşı, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Şehit Cihat Ermiş'in cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Sındıran Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehit Polis Memuru Cihat Aktaş'ın cenaze töreninde konuştu. Aktaş, İkamette silahlı saldırı ihbarı gelmesi üzerine, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar gelen adrese yönelik yapılan çalışmada ikamet içerisinden bulunan şahsın, ateşle karşılık vermesi neticesinde Asayiş Şube Büro Amirliği'nde görevli olan meslektaşımız Cihat Ermiş ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı meslektaşımız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Arkadaşımızı şehit eden şüpheli şahıs, olay yerinde kullanmış olduğu tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. İhbara konu olan olayla ilgili devam eden çalışmalarımızda, 9 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmış ve olayda kullandıkları tabanca ele geçirilmiştir dedi.