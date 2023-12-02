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ŞEHİT POLİSİN ADININ VERİLDİĞİ OPERASYONDA 67 GÖZALTI

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İSTANBUL'da polisin sabaha karşı yaptığı operasyonda aralarında polis memuru Hakan Telli'nin Kağıthane'de şehit edilmesi olayının faillerinden iki kişinin de bulunduğu toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da polisin sabaha karşı yaptığı operasyonda aralarında polis memuru Hakan Telli'nin Kağıthane'de şehit edilmesi olayının faillerinden iki kişinin de bulunduğu toplam 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Hakan Telli Operasyonu adıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 1 Kasım 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında başlayan operasyona çeşitli birimlerden yüzlerce polis katıldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden sabaha karşı çıkan ekipler daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

POLİS MEMURUNUN ŞEHİD EDİLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ ARANAN İKİ KİŞİ DAHA YAKALANDI

Operasyona katılan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler düzenledikleri baskında, Kağıthane'de Narkotik operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit edilen Polis memuru Hakan Telli cinayetiyle ilgili aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı ekiplerin organize şekilde işlenen, öldürme, yaralama, tehdit, yağma, gasp, mala zarar vermek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlardan aranan toplam 8 şüpheliyi daha gözaltına aldığı açıklandı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 67

Operasyona katılan birimler içinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan 7 şüpheliyi, Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğünce, göçmen kaçaklığı suçundan aranan 27 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Aynı operasyona katılan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 şüpheliyi gözaltına alırken, toplam gözaltı sayısının 67 olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis birimlerindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane Gözaltı Suç Operasyon Güncel Haberler

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