Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Vefa Parkı

İSTANBUL Ümraniye'de geçen yıl hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, şehadetinin yıl dönümünde belediye tarafından kentte yapılan parka verildi. Parkın açılışı ailesinin de katıldığı törenle yapıldı.

İstanbul'da 23 Eylül 2024'te hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı kentte yaşatılacak. Şeyda Yılmaz'ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ismi, kentte Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi. Eğriköprü Mahallesi'nde 13 bin metrekare alana yapılan ve içerisinde spor alanları, çocuk oyun parkları ve oturma alanlarının bulunduğu, 150 adet ağacın dikildiği parkın açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şeyda Yılmaz'ın anne- babası Mehmet- Nurgül Yağlı çifti ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Şeyda Yılmaz'ın özgeçmişinin okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi.

'ŞEHİTLERİMİZ BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK KAHRAMANI'

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şeyda Yılmaz'ın şehadetinin yıl dönümü olan bir günde anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın ismini taşıyacak olan bu parkın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar. Hiç şüphesiz ki hepimizin kalbinde derin izler bırakan şehitlerimiz bu toprakların en büyük kahramanlarıdır. Onlar Vatan uğruna en değerli varlıklarını canlarını feda ederek bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve bu güzel yurdumuzu emanet etmişler ve bizlere bırakmışlardır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil aynı kutsal bir borçtur onlar için. Çünkü bizler biliyoruz ki bir millet şehitlerine sahip çıktığı müddetçe ayakta kalır, onların fedakarlıklarını, hafızasında biri tuttuğu sürece geleceğe güvenle yürür. Tabii ki açılışını yaptığımız bu park sadece bir alan sadece dinlenme mekanı değildir. Burada oynayan her çocuk yürüyüş yapan her anne- baba soluklanan her hemşerimiz kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın adını anacak, onun yüce hatırasını kalplerinde hissedeceklerdir. Bu park aynı zamanda nesiller arası bir köprü olacak gençlerimiz, çocuklarımız burada vakit geçirirken, bu ismin ne anlama geldiğini öğrenecek ve şehidimizin bize bıraktığı mirasın değerini bileceklerdir" dedi.

'BİR VEFA ORTAYA KOYUYORUZ'

Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Bir yıl önce gerçekten çok büyük bir acı yaşadık. O acı halen içimizde devam ediyor. O zamanlar ailesine şehidimizin ismini yaşatacağımızı söylemiştik. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde Şeyda kardeşimizin ismini burada yaşatacağız. Tabii Sivaslılara en çok yakışan vefa. Biz Sivaslılar olarak şehidimize bir vefa ortaya koyuyoruz. Bu parkın açılışıyla birlikte. Bizim bu dönemimizde şehit olan tüm kardeşlerimizin isimlerini parka verdik. Aynı zamanda Garnizon Şehitliğini de şehrimize layık bir şekilde, şehrimizin vefa duygusuna layık bir şekilde şu an yeniliyoruz" diye konuştu.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın ablası Fatma Ay ise konuşmasında, kardeşinin isminin parkta yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar Şehit Şeyda Yılmaz Parkı'nı gezdi. Daha sonra şehit polis Şeyda Yılmaz'ın bilgilerinin bulunduğu pano önünde ailesi ile birlikte kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,