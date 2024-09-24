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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Varlığına Dair Hatıralar

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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın çocukken polis olup şehit olma hayali olduğu ortaya çıktı. Dayısı Mustafa Yaman, Yılmaz'ın ilkokul döneminde sık sık 'Dayı ben polis olup şehit olacağım' dediğini hatırlattı. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Eşi ve ailesi, yaşadıkları acı kaybın ardından taziyeleri kabul etti.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın dayısı: "'Dayı ben polis olup şehit olacağım' diyordu"

SİVAS - İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, ilkokul yıllarında polis olup şehit olacağını söylediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günülerde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, şüphelinin ateş açması sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Henüz bir yıllık evli olan Yılmaz, saldırıdan bir gün sonra izne ayrılıp baba evine gitmeyi planlıyordu. Yılmaz'ın baba ocağında ise hüzün hakimken aile taziyeleri kabul etti. Baba Mehmet Yağlı, yaptığı açıklamada "Allah bütün emniyet güçlerimizi her türlü kötülüklerden ve belalardan korusun" dedi. Dayı Mustafa Yaman ise, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ilkokulda ' Dayı ben polis olup şehit olacağım' dediğini söyledi.

"Dayı ben polis olup şehit olacağım diyordu"

Dayı Mustafa Yaman, Şeyda'nın ilkokul zamanlarında polis olup şehit olacağını söylediğini dile getirerek, "Hayat dolu idealleri olan vatanını milletini seven biriydi. İlkokuldan bu zamana kadar 'Dayı ben polis olup şehit olacağım' diyordu. İstediği de oldu. Kelimelere sığmaz. Sabah izin alıp gelecekti. Burada olacaktı. Allah'ım onu buraya bize temenni gönderdi. Yeni evlendi. Bir senelik, 4 Ağustos'ta. 3 ay İzmir'de kaldı. Oradan eşinin yanına tayin oldu. Herkesi severdi. Vatan sağ olsun" dedi.

Gözü yaşlı Baba Mehmet Yağlı ise, " Allah bütün emniyet güçlerimizi her türlü kötülüklerden ve belalardan korusun. Cümlesine sağlık sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Varlığına Dair Hatıralar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Güncel

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