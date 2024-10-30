Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi

İstanbul Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, üniversite eğitimini aldığı Nazilli'deki caddeye verildi.

Nazilli Belediye Meclisi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla olağanüstü toplandı.

Çoğunluğun sağlandığı oturumda Nazilli Belediye Meydanı'na Cumhuriyetin 101'inci yılına özel "Cumhuriyet Meydanı" isminin verilmesi görüşüldü.

Madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca üniversite eğitimini Nazilli'de alan ve Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın isminin yaşatılması gündeme geldi.

Şehit Yılmaz'ın ismin, oy birliğiyle Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Kampüsüne giden Kahraman Caddesi'ne verilmesi karar alındı.