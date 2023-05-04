Şehit polis Recep Şahin, Havza'da mezarı başında anıldı

Kastamonu'da, 4 Mayıs 2011'de terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Recep Şahin, Samsun'un Havza ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Şahin'in annesi Aynur ve babası Nuri Şahin evlerinde ziyaret edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli ile ailesi, daha sonra şehit Recep Şahin'in İlçe Mezarlığında bulunan kabrine giderek Kur'an okudu ve şehitler için dua etti.

Gürbüz, her zaman Şahin'in ailesinin yanında olduklarını belirterek, "Kahraman bir mesai arkadaşımızın hatırasının yaşatmak için düzenlenen program ile şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Onun bizlere emaneti olan sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri var. Recep kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ziyaretlere Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve emniyet mensupları da katıldı.