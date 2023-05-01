Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde bomba yüklü aracın kontrolü sırasında şehit olan polis memuru Özgür Barçın, Ankara'da toprağa verildi. Cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.

Şehit Polis Özgür Barçın, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin Tel-Abyad bölgesinde bomba yüklü şüpheli aracın kontrolü sırasında meydana gelen patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın (40) Ankara'da toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/PYD'ye ait bomba yüklü şüpheli aracın incelemesi sırasında meydana gelen patlamada, polis memurları Özgür Barçın ve Resul Barutcu (26) ile 1 yerel polis şehit oldu; 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı. Şehit polis Özgür Barçın için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Ardından şehit için helallik alındı.

Necibe ve Mücahit Barçın çiftinin tek oğlu Özgür Barçın'ın eşi ve 3 çocuğu, cenazede büyük üzüntü yaşadı. Şehidin en küçük çocuğu Özgürcan (5) babasının tabutu başında asker selamı verdi. Baba Mücahit Barçın da "Dimdik ayakta duracağız. Bunların yüzlerini güldürmeyeceğiz" ifadelerini kulandı. Törenin ardından şehidin cenazesi, Sincan ilçesindeki baba evine götürüldü. Komşularından da şehit için helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi Sincan'daki Cimşit Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Görüntü dökümü:

- Cenaze namazı

- Helallik alınması

- Şehidin yakınları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,