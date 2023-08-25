Şehit Polis Memuru Telli'nin Naaşı Tokat'a Getirildi

91) ŞEHİT POLİS MEMURU TELLİ'NİN NAAŞI TOKAT'A GETİRİLDİİstanbul'da Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından uçakla memleketi...

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1) ŞEHİT POLİS MEMURU TELLİ'NİN NAAŞI TOKAT'A GETİRİLDİ

İstanbul'da Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Polis Memuru Hakan Telli'nin cenazesini, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Telli'nin naaşı, polisler tarafından cenaze aracına konularak, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Beldesi'ne götürüldü.