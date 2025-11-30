Haberler

Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki TIR'a çarptığı kazada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra şehit olan polis memuru Hatice Ünal (24), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki TIR'a çarptığı kazada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra şehit olan polis memuru Hatice Ünal (24), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Hatice Ünal için memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Kavak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Çankırı Valisi Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Ünal'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Hatice Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.