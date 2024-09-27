Üye Girişi
Haberler

Şehit Eşi Semih Yılmaz: 'Şehitlerimizi Unutmayalım'

Şehit Eşi Semih Yılmaz: 'Şehitlerimizi Unutmayalım'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, taziye ziyaretinde şehitlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Vatanı için can verenlerin isimlerini hatırlamak gerektiğini ifade eden Yılmaz, acılara alışmamak gerektiğini söyledi. Üzerindeki üniformayı sürekli taşıdığını belirten Yılmaz, kalplerinde daima al bayrağını yaşattıklarını dile getirdi. Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, toplumun şehit ailelerine destek olduğunu ifade etti.

'KALBİMİZİN ÜSTÜNDE AL BAYRAĞIMIZ VAR'

Şehit Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, taziyeye gelenleri üniformasıyla karşılıyor. Diğer kentlerden gelen şehit yakınlarının taziye ziyareti sırasında konuşan Yılmaz, "Vatan sağ olsun. Aslında söyleyecek ve konuşacak çok şeyimiz var. Devletimizin gereğini yapacağından şüphem tam. Büyük Türk milletine çok teşekkür ederim. En başından beri arayarak, mesaj atarak, yanıma gelerek bana destek olup, güç verdiler. Gelen herkesin sorduğu 'Bizden bir isteğin var mı?' oldu. Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin isimlerini her zaman hatırlayalım" dedi.

Üzerindeki üniformasını olayın yaşandığı ilk günden beri çıkarmadığını belirten Yılmaz, "Eşimin tabutu al bayrağa sarılı bir şekilde geldi. Biz öyle geldik buraya. Bizim üniformamızda, kalbimizin üstünde al bayrağımız var. Ben de bunu kalbimizde yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKTI'

Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise "Şehit ailemiz ilk günden beri yalnız bırakılmadı. Çankırı'dan gelen 85 yaşında şehit ağabeyimiz duyduğundan beri ağladığını söyledi. Bazıları 450 kilometrelik yoldan gelerek Semih kardeşimizi ziyarete geldiler. Milletimiz şehidimize sahip çıktı. Semih kardeşimizde dik duruşuyla bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Güncel Sivas

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle! 27 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Galatasaray Kasımpaşa ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });