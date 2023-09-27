ŞEHİT POLİS MEMURU SEDAT GEZER, MEZARI BAŞINDA ANILDI

MERSİN'de Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine, geçen yıl 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı teröristler saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.

ŞEHİT GEZER ANILDI

Şehit polis Gezer, ölüm yıldönümünde Akbelen Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikteki kabri başında anıldı. Anmaya Şehit Gezer'in annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve meslektaşları katıldı. Törende şehit Gezer ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra şehit Gezer'in mezarına karanfil bırakıldı. (DHA)