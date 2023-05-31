Şehit polis memuru Şahin Altmış'ın adı zırhlı araca verildi

Şırnak'ta 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın adı, kızı Zeynep Altmış'ın isteğiyle bir zırhlı araca verildi. Altmış'ın ailesi, 'Şehit Şahin Altmış' adlı aracın siren sesini duyup balkona koştu ve duygulandı. Altmış'ın eşi Özlem Altmış, eşinin daha önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlattı. Zırhlı araçla şehir turu atan aile, Altmış'ın isminin yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

ŞIRNAK'ta, 2015 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın adı, kızı Zeynep Altmış'ın (22), 'babasının adının yaşatılması' isteğiyle bir zırhlı araca verildi. 'Şehit Şahin Altmış' adlı aracın siren sesini duyup balkona koşan ailesi, duygulandı. Zeynep Altmış, "Babamın adını taşıyan aracın gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması, beni çok duygulandırdı" dedi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 13 Eylül 2015'te görev yaptığı Şırnak'ta, uygulama noktasına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Altmış'ın kızı Zeynep Altmış, İnci'den, bir aracın üzerine babasının isminin yazılmasını istedi. İnci'nin talimatıyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bir zırhlı aracına 'Şehit Şahin Altmış' adı verildi.