Şehit Polis Memuru Ramazan Kütük'ün Cenazesi Hassa'da Toprağa Verildi

ŞANLIURFA'da, zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) cenazesi, Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden dün çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarparak devrildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Ramazan Kütük'ün cenazesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alındıktan sonra cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kütük'ün naaşı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.