Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy İçin Anma Töreni Düzenlendi
İstanbul'daki trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için Adana'da anma programı gerçekleştirildi. Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve Peksoy'un öğretmenlik dönemi fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi sunuldu. Programa Yüreğir Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için Adana'da anma programı düzenlendi.
Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Peksoy'un öğretmenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin de sunulduğu programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İstanbul Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, kaldırıldığı Bağcılar Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit olmuştu.
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