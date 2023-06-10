Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Edirne'de kabri başında anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, memleketi Edirne'deki kabri başında anıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ölümünün 7'nci yılında memleketi Edirne'de kabri başında anıldı. Yenişehir Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen anmaya, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri, emniyet ve askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Programda şehit Nefize Çetin Özsoy'n kabri başında Kuran'ı Kerim ve duaların okundu. Özsoy'un mezarına karanfiller bırakıldığı anmada konuşan Vali Kırbıyık, 'Şehit Nefize Çetin Özsoy kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bu sadece düne ait bir mücadele değil. Terörle mücadelede, güvenliğin sağlanması, sınırların korunmasında bu mücadele her gün devam ediyor. Bizlerde bazen gündelik hayatımızda fark etmiyoruz. Ama canını ortaya koyan binlerce kahramanımız 7 gün 24 saat esasına göre mücadelelerine devam ediyorlar. Biz serhat şehri Edirne'deyiz şu dakika itibari ile dahi hudut hatlarının korunması için ülkemizin çıkarları, menfaatlerinin korunması için gece gündüz demeden emek sarf eden Mehmetçiklerimiz var. Bu şehrin emniyetini güvenliğini asayişini sağlamak üzere gece gündüz koşturan polis ve jandarma arkadaşlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Bizlerin üzerine düşen aziz şehitlerimizin hatıralarını önünde saygıyla eğilmek' diye konuştu. Şehidin babası Süleyman Çetin'de, 'Konuşacak kelime bulamıyorum. İyi ki varsınız, bizleri unutmuyorsunuz, bu bizleri teselli ediyor" dedi.