Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz dualarla anıldı

Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz dualarla anıldı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik yapılan operasyonda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz (26), şehadetinin 4'üncü yılında meslektaşları tarafından dualarla anıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik yapılan operasyonda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz (26), şehadetinin 4'üncü yılında meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Şehit Yangöz için polis ekipleri lokma hayrında bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu.

Ercan Yangöz şehadetinin 4'üncü yılında Bodrum'da meslektaşları tarafından anıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve meslektaşlarının katılımıyla Ercan Yangöz için Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde dualar okundu ve ardından vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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