Şehit polis memuru Lütfü Baykar'ın failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul'da "dur" ihtarına uymayıp kamyonla çarptığı polis memuru Lütfü Baykar'ın şehit olmasına, bekçi Kerem Atay'ın yaralanmasına sebep olan Sezgin Açık, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Sezgin Açık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sezgin Açık'ı, maktul Lütfü Baykar'a yönelik "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ölen polis memuru Lütfü Baykar'dan kaynaklanan haksız eylem olmadığı kanaatine varan heyet, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Heyet, müşteki Kerem Atay'a yönelik "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.

İddianameden

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim 2023'te Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım'da şehit olmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Sezgin Açık'ın, babasının şirketi adına kayıtlı hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında binerek annesi ve babasını aradığı, kendisini bulunduğu yerden almalarını söylediği belirtiliyor.

Bunun üzerine annesi ve babasının sanık Sezgin Açık'ın yanına gittiği, sanığın sinirli tavırlar sergilemesi üzerine babasının dorse imdat frenini çekmeye çalıştığı anın video kayıtlarında yer aldığı ancak yere düştüğü kaydedilen iddianamede, sanığın annesi ve babasının geldiği araca çarparak garaj içerisinden ayrıldığı aktarılıyor.

İddianamede sanığın babasının polisi arayarak ihbarda bulunduğu, sanık Açık'ın içinde bulunduğu kamyonla Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna kaçtığı, Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde şehit polis memuru Lütfü Baykar ve aynı ekipte bulunan çarşı ve mahalle bekçisi müştekiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydık, Burak Servan, Tamer Yiğe ve Sezer Çerkeşli'nin sanığı uygulama alanında karşıladığı, sanık Açık'ın hız kesmeden aracı buraya sürdüğü anlatılıyor.

Sanığın, Mustafa Hızarcı'ya ait araca, emniyet aracına, dışarıda bulunan şehit polis memuru Lütfü Baykar'a ve kaldırımdaki Kerem Atay'a çarptığı, sonrasında durmayarak olay yerinden kaçtığı belirtilen iddianamede, polislerin durmayan aracın lastiklerine ve havaya ateş açtığı, sanığın patlak lastiklerle ilerlediği sırada diğer araçlara çarptığı vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Sezgin Açık'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiğine dair Adli Tıp Kurumu raporuna da yer veriliyor.