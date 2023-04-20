Şehit polis memuru Keskin, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kazaya müdahale edip trafiği yönlendirirken, otomobil çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in (53) cenazesi, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç., ardından da Mehmet O. yönetimindeki otomobillerin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.