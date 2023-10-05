Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'da defnedildi

Gaziantep'te şüpheli kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep'te şüpheli kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Şimşek'in (33) Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Şimşek'in naaşı cenaze töreni için Tosyalı Camisi avlusuna götürüldü.

Şehidin eşi Hatice ve 5 yaşındaki kızı Ömür Şimşek, burada tabuta sarıldı, Emirhan Şimşek'in fotoğrafını öptü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı İskenderun Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, ilçe belediye başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet sürücüsü arasında dün akşam yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek yaralanmış ve kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.