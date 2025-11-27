Haberler

Şehit polis memuru Celal Yavuz, Tosya'da kabri başında anıldı

Güncelleme:
Şehit polis memuru Celal Yavuz, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Muş'ta 1996 yılında şehit olan Yavuz için Kösen köyünde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Şenol Kabaoğlu, MHP Tosya İlçe Başkan Vekili Ata Alparslan, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
