Şehit polis memuru Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de kıraathane baskını sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 34 gün sonra şehit olan polis memur Murat Akpınar (37), toprağa verildi.

Olay, 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Tosun çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.?

'BENİ BIRAKIP GİTME'

Polis memuru Murat Akpınar, kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit Akpınar için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk şehidin babası Mustafa, annesi Sedef, eşi Demet Akpınar ve kardeşleri katıldı. Polis yeleği ve şapkası giyen şehidin eşi ile aile bireyleri, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Törende şehidin eşi Defne Akpınar, cenaze aracındaki tabuta uzanarak, 'Beni bırakıp gitme Murat' diyerek ağladı. 2 çocuk babası şehit Akpınar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un Hulusi Akar Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.