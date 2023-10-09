Büyükçekmece'de Silahlı Saldırıda Şehit Olan Polis Memuru Cihat Ermiş İçin Tören Düzenlendi

Melihcan ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki saldırgan Muhammet Berke Çorak'ın saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tören düzenlendi. 14.00'te başlayan törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit polis memurunun ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Saygı duruşu ile başlayan tören şehidin özgeçmişinin okunması ve dua okunması ile devam etti. Şehidin ailesi tören sonunda Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehit polis memurunun naaşı, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Şehit Cihat Ermiş'in cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Sındıran Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.